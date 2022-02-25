İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

25.02.2022 18:28
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 FN 078 plakalı otomobil ile Umutcan Ö.'nün sürücüsü olduğu 07 ASG 958 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan İnan Ö., Emir İ., Meryem Ü., Özlem Ş. ve Umutcan Ö.'yü ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Asım Çapacı/ İHA)

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Otomobil, Nevşehir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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