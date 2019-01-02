Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

31 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba'dan Avanos ilçesine gelen 38 ZZ 495 plakalı araç ile Avanos'tan Kalaba istikametine gitmekte olan 55 DS 633 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edilirken, kazada araç içerisine sıkışan 2 kişi ise Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

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