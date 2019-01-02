Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba'dan Avanos ilçesine gelen 38 ZZ 495 plakalı araç ile Avanos'tan Kalaba istikametine gitmekte olan 55 DS 633 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fikret Özer ve eşi Hatice Özer kaza yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde sıkışan Şakir Ulusoy ve Hatice Ulusoy Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza yerine giden Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç kaza yerinde incelemelerde bulunurken polis ve jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgiler aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?

Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy'u Yasa Boğan Ölüm Haberi!

Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı