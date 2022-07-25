Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

25.07.2022 21:52
Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

R.K. idaresindeki 50 AT 115 plakalı kamyonet, Nevşehir'den Acıgöl ilçesi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında, M.U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobilin yan tarafına çarpıp karşı şeride savruldu. Ardından yolun karşısından gelen H.K'nin kullandığı 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü R.K. ile otomobilde bulunan sürücü H.K, eşi N.K, çocukları N.E.K, ve İ.E.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nevşehir'de iki otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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