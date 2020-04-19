Nevşehir'de imam camide

Nevşehir'de, imam hatip Ali Subaşı, görevli olduğu cami içinde "hayır köşesi" adını verdiği bir bölümü hayırseverlerin desteği ile gıda malzemeleriyle doldurarak, ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.



İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camilerde, hayır faaliyetleri devam ediyor.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki Koparan Camisinde, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" sloganıyla başlatılan çalışma takdir topluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen cami imam hatibi Subaşı, amaçlarının bu süreçte tüm dar gelirlilerin yardımına koşmak olduğunu belirtti.



Yardımların toplanmasında emeği geçen cami cemaati ve tüm hayırseverlere teşekkür eden Subaşı, yaşadığı semtteki insanlar için faydalı işler yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.