Nevşehir'de inekler sele böyle kapıldı
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Nevşehir'de sele kapılan inekler böyle sürüklendi İnekler selde telef olduNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
'de sele kapılan inekler böyle sürüklendi
İnekler selde telef oldu
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp
ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak yağış sonrasında köyde sel meydana geldi. Köy merkezi ve ekili araziler, selden büyük zarar gördü. Yaşanan sel felaketi nedeniyle iki inek sulara kapılırken, ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Sel suları ile birlikte metrelerce sürüklenen iki ineğin telef olduğu öğrenildi.
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