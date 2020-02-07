Nevşehir'de "İnsansı Taşlar Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'İnsansı Taşlar Sergisi' açıldı - Son Dakika

Nevşehir'de "İnsansı Taşlar Sergisi" açıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnsansı Taşlar Sergisi" bir alışveriş merkezinde açıldı.

Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnsansı Taşlar Sergisi" bir alışveriş merkezinde açıldı.

Çobanlık yaparken doğadan topladığı taşlarla "İnsansı Taşlar Müzesi"ni kuran Ahmet Aslan'ın koleksiyonunda yer alan birbirinden ilginç taşlardan oluşan serginin açılışı, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Arı, burada yaptığı konuşmada, insanları hayretler içerisinde bırakan serginin İzmir'in ardından ilk kez Nevşehir'de sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirterek, yakın bir zamanda turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi etrafında bunun için bir müze kurulacağını söyledi.


Müzenin bu alanda Türkiye'de tek dünyada ise ikinci olacağını ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Şehirde fiziksel değişimle birlikte zihinsel değişimi de gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Zihniyet değişimini gerçekleştirecek işlerden bir tanesi bu. Nevşehir yakın zamanda sanatsal ve sportif faaliyetlerin merkezi haline gelecek. Bunun için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Son dönemde bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Eminim bu sergi de Nevşehirlilerin büyük ilgisini çekecek. Ahmet Aslan'ın Türkiye'nin farklı noktalarında 10 yıllık bir süre içerisinde doğadan topladığı taşlardan oluşan sergiyi Nevşehirliler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Sergilenen taşlar, 40 gün boyunca sanatseverlerce görülebilecek.

Ahmet Aslan, Rasim Arı, Nevşehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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