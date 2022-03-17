Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de internetten kaçak içki sattığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.T. ve H.A'nın internetten kaçak içki sattığını belirledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

İkametlerdeki aramada, birer litrelik şişelerde 33 kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.