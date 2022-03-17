Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı

17.03.2022 13:04
Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de internetten kaçak içki sattığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de internetten kaçak içki sattığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.T. ve H.A'nın internetten kaçak içki sattığını belirledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

İkametlerdeki aramada, birer litrelik şişelerde 33 kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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Nevşehir'de kuş uçurtulmadı Nevşehir'de kuş uçurtulmadı Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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