Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık - Son Dakika

Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık

13.10.2020 10:55
Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık, System.String[]

Nevşehir'de, bir iş yerinden hırsızlık yapan çocuk tutuklandı.

Nevşehir'de, bir iş yerinden hırsızlık yapan çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde faaliyet sürdüren balıkçı dükkanından 200 lira para ile 6 bıçak çalındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, hırsızlık failinin 17 yaşındaki B.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.Y, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Y, çıkarıldığı mahkemece "İş yerinden veya kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi, Hırsızlık, Nevşehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık - Son Dakika

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