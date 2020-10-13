Nevşehir'de, bir iş yerinden hırsızlık yapan çocuk tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde faaliyet sürdüren balıkçı dükkanından 200 lira para ile 6 bıçak çalındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, hırsızlık failinin 17 yaşındaki B.Y. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan B.Y, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Y, çıkarıldığı mahkemece "İş yerinden veya kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık - Son Dakika