Nevşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Nevşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gülşehir ilçesi Eski Yaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 ED 977 plakalı işçi servisi ile 38 ACH 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında iki araçta bulunan Fatma Ö., Fevzi Ö., Semih K., Kimya T., Ayşegül S., Habibe A., Bahar D., Belgin E. ve Naciye Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu

Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi