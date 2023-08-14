Nevşehir'de İtalyan turistler sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Nevşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan iki İtalyan turist yaralandı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Uçhisar'da beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisi'nde meydana geldi. Kapadokya'ya tatile gelen 2 İtalyan turist, sabah saatlerinde yürüyüşe çıktıkları Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Köpek saldırısı sonrasında Enrico Radrizzani (58) kolundan, köpekten kaçmaya çalışırken yere düşen Ciulia Fortuna (21) ise kulağından yaralandı. Yaşadıkları olay sonrasında hastaneye tedavi olmaya gittiklerini ifade eden İtalyan turist Enrico Radrizzani, "Sabah saat 05.55'te yürüyüşe başladık. Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpek gelirken Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı. Bir sürü büyük köpeğin size doğru koşmasını aklım almıyor. Birileri bu durumla ilgilenmeli. Bizim durumumuz gerçekten çok daha kötü olabilirdi" dedi.

İtalyan turist Ciulia Fortuna ise, "Köpeklerin geldiğini görünce koşmaya başladım ve zıpladıktan sonra düştüm, kolumdan yaralandım. Ama asıl yara kulağımdaydı ve canımı çok yaktı. Hastanede dikiş atıldı. Bence bu durum devam edemez. Bu olay bir çocuğun başına gelseydi sonucu daha kötü olurdu. Bu sorun belediye tarafından daha iyi ele alınması gerekiyor, kesinlikle çözüme yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR