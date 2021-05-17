Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

17.05.2021 11:27
Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalındaki bir alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, izinsiz kazı yapan N.A, M.H.K, H.H, H.K, İ.H. ve S.E'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Gülşehir, Hisarcık, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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