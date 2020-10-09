Nevşehir'de jandarma kumar baskını düzenledi - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde kumarhaneye dönüştürülen bir eve baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 43 kişiyi gözaltına alırken 189 bin 215 lira para cezası yazdı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde müstakil bir evinde dernek temsilciliği olarak kullanıldığını ve içerisinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti. Dernek binasında operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ikazlara rağmen içeride bulunanların kapıyı açmamasının ardından kilidi kırarak içeri girdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kumar oynayan kişilerin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görülen şüpheliler olay yeri incelemenin ardından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında suçüstü yakalanan 3'ü kadın 43 kişi hakkında kumar oynamaktan dolayı toplam 52 bin 675 lira idari para cezasının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 136 bin 540 lira ceza yazıldı.

Ayrıca dernek yetkilisi G.K. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken yapılan aramada, mutfak dolabı altındaki gizli bölmede elektrikli tombala top çekme fanusu ile yerlere dağılmış vaziyette ve çöp kutuları içinde kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. - NEVŞEHİR