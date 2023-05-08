Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, uzman çavuşu hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, uzman çavuşu hayattan kopardı

08.05.2023 09:11

Nevşehir'de mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrılarak yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel'e otomobil çarptı. Ehliyetsiz sürücü polise teslim olurken, Kabayel ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında JAKEM'de görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel, mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kabayel, yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yönetimindeki otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Uzman Çavuş Kabayel, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı uzman çavuş, hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü D.A.K. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Becel, "Hepimizin başı sağ olsun. JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etap sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı uzman çavuş, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, uzman çavuşu hayattan kopardı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:55 İstanbul'da yola fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalarak can verdi! Kameralar anbean kaydetti
18:52 Süper Lig'de kritik randevu! Canlı anlatım
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:23 HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Bu iktidarın organize bir saldırısıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 20:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, uzman çavuşu hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement