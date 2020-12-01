Nevşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi - Son Dakika

Nevşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

01.12.2020 08:23
Nevşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi, System.String[]

Nevşehir'de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Nevşehir'de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Nevşehir İl Özel idaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanı 4,830 hektar, tahmini bedeli 420 bin 751 lira olan sahanın ihalesi, 18 Aralık Cuma günü saat 11.00'de İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Encümen Müdürlüğüne görülebilecek ve şartname bedeli, Nevşehir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilecek.

Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir, Avanos, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi - Son Dakika Ekonomi


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