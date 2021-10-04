Nevşehir'de kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı - Son Dakika

Nevşehir'de, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla doğaya keklik salındı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda çeşitli okullardan öğrencilerin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

İl genelindeki denetimlerde kaçak avcılık yapanlardan ele geçirilen 5 keklik, protokol üyelerince doğaya bırakıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel etkinlikte, doğanın sadece insanlara ait olmadığını, tüm canlılara yaşam hakkı tanınması gerektiğini vurguladı.

Şehirleşmenin, insan dışındaki canlı yaşamını olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Becel, şöyle konuştu:

"Şehirler büyüdükçe yaşam alanlarının gerçek sahipleri hayvanların sürecin dışına itildiğini görüyoruz. Bu değişim ve gelişime rağmen doğadaki canlılara karşı sevgimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Ben de bir hayvanseverim. Bir köpeğe sahip olmanın ne kadar güzel olduğunu görme şansımız oluyor. Köylerde bile sokak hayvanları ile sıkıntılı olduklarından bahsedenlerle karşılaşıyoruz. Biz de onlara dünyanın sadece bize ait olmadığını anlatmaya çalışıyoruz."

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da hayvan sevgisinin çocuk yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini ifade ederek, "İnsan insanı sevmeli ve insanı sevmek canlıyı sevmekle başlar. Sevgi kuru bir ifade değildir, eylem gerektirir. Hayvanların korunmaya ve sevilmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.