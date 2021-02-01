Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza - Son Dakika

Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nevşehir Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerince, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde yasak avlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Dağlık arazide kaçak av yapan S.Y. ve M.Ç. yakalandı, yivsiz 2 av tüfeği, avlanan 25 kaya güvercini ve bir sığırcığa el konuldu.

Şüphelilere, 24 bin lira idari para cezası verildi.