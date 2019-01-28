Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Nevşehir'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

1 saat önce

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, kayıt dışı ya da imei klonlanmış 110 adet cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, kayıt dışı ya da imei klonlanmış 110 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, telefon kaçakçılığı ve imei klonlamayı önlemeye yönelik 5 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak veya imei klonlanmış 110 cep telefonu, 15 adet imei klonlamakta kullanılan box cihazı, 2 bilgisayar, 2 hard disk, çok sayıda box cihazı aparatı, flaş bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.


5 iş yeri sahibine "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etme" suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu

Makam Aracıyla Piknik Alanında Alkol Alan Belediye Başkanına Vatandaş Tepkisi Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:40:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]