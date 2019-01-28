Nevşehir'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, kayıt dışı ya da imei klonlanmış 110 adet cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, kayıt dışı ya da imei klonlanmış 110 adet cep telefonu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, telefon kaçakçılığı ve imei klonlamayı önlemeye yönelik 5 iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda kaçak veya imei klonlanmış 110 cep telefonu, 15 adet imei klonlamakta kullanılan box cihazı, 2 bilgisayar, 2 hard disk, çok sayıda box cihazı aparatı, flaş bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.





5 iş yeri sahibine "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etme" suçundan adli işlem yapıldı.

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