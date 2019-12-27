Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan cihaz ele geçirildi.

Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan cihaz ele geçirildi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışlarıyla ilgili 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 32 cep telefonu, 5 bilgisayar, 2 USB bellek ve 1 harddisk ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi. İş yerlerinde kaçak malzeme bulunan E.S., M.K., O.Y., H.Y. ile Suriye uyruklu C.H. ve A.H.,  '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan gözaltına alındı.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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