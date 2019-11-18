Nevşehir'de kaçak kazı operasyonu
6 saat önce
Nevşehir'de kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:50 Kaynak: AA
Nevşehir'de kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Avanos ilçesinde izinsiz kazı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı ile birlikte dedektör, kazma, 10 sikke ve 4 tarihi eser ele geçirildi.
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