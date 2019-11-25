Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR