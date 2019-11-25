Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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