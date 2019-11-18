Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kaçak kazıya 1 gözaltı
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Nevşehir'de kaçak kazıya 1 gözaltı

6 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde M.K., kaçak kazı yaparken 14 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.

Nevşehir'de kaçak kazıya 1 gözaltı, System.String[]

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde M.K., kaçak kazı yaparken 14 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye baskın yapan ekipler, M.K.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında Bizans dönemine ait 10'u sikke toplam 14 tarihi eser ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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