Nevşehir'de kaçak kazıya 1 gözaltı
6 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde M.K., kaçak kazı yaparken 14 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde M.K., kaçak kazı yaparken 14 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye baskın yapan ekipler, M.K.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında Bizans dönemine ait 10'u sikke toplam 14 tarihi eser ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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