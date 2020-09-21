Nevşehir'de kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 192 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir iş yeri ile bağ evinde kaçak şarap üretildiği istihbaratı üzerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Ö.K'ye ait iş yerinde ve bağ evinde yapılan aramada bidonlarda 192 litre şarap bulundu.

Gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.