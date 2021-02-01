Nevşehir'de kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

M.K. ve E.K'yi gözaltına alan ekipler, sigara dolum makinesi, kompresör, 35 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 600 boş makaron, 200 dolu makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmada, bir ikamete operasyon düzenlendi.

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