Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 111 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 111 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla araçta yapılan aramada 111 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu. Gözaltına alınan sürücü N.P'ye, "4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesi dair kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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