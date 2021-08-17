Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de gümrük kaçağı tütün sattıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentteki 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 81 kilogram gümrük kaçağı tütün, 5,5 kilogram nargile tütünü, 20 bin 610 makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 550 sigara filtresi ile 31 mükerrer kullanım için hazırlanmış bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.