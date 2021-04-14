Nevşehir'de kahvehanede sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi - Son Dakika

Nevşehir'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan polis, kahvehanede 11 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.
Polis, 11 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira ceza yazdı.
Kaynak: AA
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