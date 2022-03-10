Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

10.03.2022 11:13
Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle Ürgüp ilçesi Üç Güzeller mevkiinde Çetin K.'nın kullandığı 06 BMA 85 plakalı tır ile karşı şeritten gelen Ali Osman Demirkan'ın kullandığı 42 DOA 80 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Demirkan araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri Demirkan'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Ali Osman Demirkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ürgüp-Nevşehir karayolu Ortahisar mevkiinden itibaren trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması devam ediyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

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Nevşehir, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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