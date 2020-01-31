Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı

6 saat önce

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı, System.String[]

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.


İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kar temizleme çalışmalarında 6 ekip, 80 personel, 6 greyder, 4 tuzlama makinesi, 2 kar bıçaklı kamyon ve 1 kepçenin görev yaptığı bildirildi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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