Nevşehir'de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü - Son Dakika
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Nevşehir'de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü

6 saat önce

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü.

Nevşehir'de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü, System.String[]

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü. Nevşehir'de yağan kar yağışı ile birlikte başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve Karayolları ekipleri gece boyunca yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.


Nevşehir'de kar kalınlığının yüksek kesimlerde ise yaklaşık 38 cm olduğu tahmin ediliyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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