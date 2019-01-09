Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kar Kalınlığı 25 Santime Ulaştı

Nevşehir'de Kar Kalınlığı 25 Santime Ulaştı

1 saat önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı.

Nevşehir'de Kar Kalınlığı 25 Santime Ulaştı, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı.

Nevşehir'de dün başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullandıkları dikkatlerden kaçmazken, Nevşehir Belediyesi ekipleri ise gece boyunca karla mücadelesine devam etti.

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından ise bazı sokak ve parklarda ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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