Nevşehir'de Kar Kalınlığı 25 Santime Ulaştı
1 saat önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı.
Nevşehir
'de yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı.
Nevşehir'de dün başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı. Sabah
işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullandıkları dikkatlerden kaçmazken, Nevşehir Belediyesi ekipleri ise gece boyunca karla mücadelesine devam etti.
Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından ise bazı sokak ve parklarda ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:14 Kaynak: İHA
İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın
Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek