Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kar Kalınlığı 29 Santime Ulaştı

Nevşehir'de Kar Kalınlığı 29 Santime Ulaştı

1 saat önce

Nevşehir'de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 29 santime ulaştığı bildirildi.

Nevşehir'de Kar Kalınlığı 29 Santime Ulaştı, System.String[]
Nevşehir'de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 29 santime ulaştığı bildirildi.

Nevşehir'de yoğun kar yağışının iki gün boyunca sürmesinin ardından kar kalınlığını 29 cm olarak ölçüldüğü öğrenilirken metre kareye ise 19,5 kilogram kar yağışı düştüğü bildirildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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