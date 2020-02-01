Nevşehir'de kar manzaraları mest etti - Son Dakika
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Nevşehir'de kar manzaraları mest etti

6 saat önce

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından kentte kar manzaraları kartpostallık görüntüler verdi.

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Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından kentte kar manzaraları kartpostallık görüntüler verdi.


Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nevşehir'de kar yağışının ardından kendilerini parka atan vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirirken kar manzaralarının güzel görüntüler vermesini değerlendirdiklerini söylediler. Parklarda oluşan kartpostallık görüntüleri arkadaşı ile değerlendiren bir vatandaş, " Görüntümüz, manzaramız çok güzel. Nevşehir'imizdeki manzaraları değerlendirmek için parka geldik. Çok güzel anılar biriktiriyor kar bize. Şuan ki kardan çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Kar Nevşehir'e çok güzel oldu" dedi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da açıklamasında karın en çok Nevşehir'e yakıştığını söyledi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Kar Allah'ın bize verdiği en önemli nimetlerden bir tanesidir. Ama bazıları için sıkıntı. Belediyeler için belediyeciler için ciddi sıkıntı. Çünkü siz vatandaşlarınızın hayatlarını kolaylaştırmak zorundasınız. O yüzden 24 saat esasına göre çalışmak zorundasınız. Bizler için tabi ki çalışmayla geçiyor. Diğer taraftan en güzel manzarayı oluşturan özellikle Nevşehir gibi dünyanın eşsiz, benzersiz güzelliklerine sahip bir şehirde özel manzaralar oluşturuyor. Bu da hemşerilerimizin, kardeşlerimizin tadını çıkarması içi bir vesile oluyor. Şimdi parkta da aynı şekilde güzellikler yaşıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki kar en çok Nevşehir'e yakışıyor" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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