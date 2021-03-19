Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
19.03.2021 02:20
Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor Nevşehir'de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Nevşehir'de kar ve sis etkili oluyor
NEVŞEHİR - Nevşehir'de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düşerken Nevşehir Belediyesi kent merkezinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir'de yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
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