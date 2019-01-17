Nevşehir'de Kar Yağışı 1.amatör Lig Maçlarını Erteletti

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından sahaların karla kaplı olması nedeniyle hafta sonunda oynanacak olan 1.Amatör Lig ve U15 Lig maçları ertelendi.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından sahaların karla kaplı olması nedeniyle hafta sonunda oynanacak olan 1.Amatör Lig ve U15 Lig maçları ertelendi.



Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından çim futbol sahalarının üzeri karla kaplı olması nedeniyle 1.Amatör Lig ve U15 Lig maçları ileri bir tarihe ertelendi. Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada, "Nevşehir İl Futbol Tertip Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda 19 Ocak 2019 ve 20 Ocak 2019 tarihlerinde oynatılması planlanan Nevşehir 1. Amatör Lig ve U15 ligi müsabakaları saha muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bütün paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - NEVŞEHİR

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