Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yoğun kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yoğun kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.


Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafikte araç sürücülerine zor anlar yaşatmasının yanı sıra vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından da özellikle mahallelerde karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri tarafından kar küreme araçlarının yanı sıra mahalle ve caddelerde tuzlama çalışmaları yapılıyor.


Nevşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada da gece boyunca karla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı. - NEVŞEHİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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