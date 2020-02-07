Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yoğun kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.



Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafikte araç sürücülerine zor anlar yaşatmasının yanı sıra vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından da özellikle mahallelerde karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri tarafından kar küreme araçlarının yanı sıra mahalle ve caddelerde tuzlama çalışmaları yapılıyor.



Nevşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada da gece boyunca karla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı. - NEVŞEHİR