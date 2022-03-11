Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 09:38

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde etkisini arttıran kar yağışına karşı kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi ekipleri dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Toplam 39 araç, 318 personelden oluşan Nevşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının vatandaşların günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için çaba gösteriyor.

Vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması adına seferberlik ilan eden Nevşehir Belediyesi, başta Fen Müdürlüğü olmak üzere, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile kent merkezinde yoğun mesaisini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Nevşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki ana arter, cadde ve sokakların ulaşıma elverişli olması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler ayrıca kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde süreceği kaydedildi.

Kaynak: Bültenler
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