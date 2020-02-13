Nevşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Nevşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

7 saat önce

Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Nevşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Nevşehir Valiliği tarafından gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından okulların tatil olduğunu açıklamasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Nevşehir'de kar yağışı ile birlikte kent adeta beyaza bürünürken Nevşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.


"Nevşehir'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı"


Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde Nevşehir Belediyesi ekipleri çalışırken ilçe ve köy yollarında ise gece saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı tipiye dönüşmesiyle birlikte il genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru açıklamasında, " Ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda 40 köy yolumuz kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz köy yollarını ulaşıma açmak için mücadelesini sürdürüyor" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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