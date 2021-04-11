Nevşehir'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından 12 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları; kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12/04/2021 tarihinde 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR