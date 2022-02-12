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Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

12.02.2022 13:14

- Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Kar suyu miktarı ise son 60 yılın rekorunu kırdı Türkiye genelinde uzun bir süredir küresel iklim değişikliğine bağlı yer yer kuraklık yaşanırken, Nevşehir Ocak ayında son 45 yılın en yüksek kar yağışını aldı.

- Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Kar suyu miktarı ise son 60 yılın rekorunu kırdı

NEVŞEHİR - Türkiye genelinde uzun bir süredir küresel iklim değişikliğine bağlı yer yer kuraklık yaşanırken, Nevşehir Ocak ayında son 45 yılın en yüksek kar yağışını aldı.

Kar yağışıyla birlikte metrekareye düşen su miktarında da önemli artış oldu. Ocak ayında yağan yoğun kar yağışı sonrası kar suyu seviyesi ise 60 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Nevşehir'de son yağışlar sonrası 60 yıllık kar suyu miktarı yıllık ortalamada metrekareye 34.6 kilogram düşerken sadece bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü. Nevşehir Valiliği Meteoroloji Müdürü Süleyman Ata yaptığı açıklamada; "Nevşehir'de karşılaştığımız kar değerleri uzun vadede değerlendirdiğimiz zaman kar yağışında son 45 yılın en yüksek yağışını aldık. Kar yağışıyla birlikte su miktarı da son 60 yılın en yüksek değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu değer uzun yıllara bakıldığı zaman kar suyu yağış miktarı 34 kilogram yağışa denk gelmekte. Sadece bu yıl Ocak ayında ise 44 kilogramlık bir yağışa denk gelmektedir. Bu nedenle miktarlarımız karşılaştırıldığı zaman genel ortalamada ikiye katladığımız bir yağış miktarı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Meteorolojik verilere göre Nevşehir bölgesi en son 1977 yılı Ocak ayında 56 santim kar kalınlığı ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2022 yılı Ocak ayında ise 44 santim ölçen ortalama kar kalınlığı ile, son 45 yılın en yüksek kar kalınlığı seviyesine ulaşıldı.

Nevşehir bölgesinde son 5 yıllık ortalama kar yağışı değerlerine bakıldığında ise 2017 yılında 29.3 santim, 2018 yılında 35.7 santim, 2019 yılında 41.8 santim, 2020 yılında 33.6 santim ve 2021 yılında 36.7 santim kar yağdı.

Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

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Nevşehir, Türkiye, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kar yağışı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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