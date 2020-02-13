Nevşehir'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Nevşehir'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Nevşehir'de kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Nevşehir'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Nevşehir'de kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor. Şehirde bir yandan belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşlar park ve bahçelerde oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.


Nevşehir'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 25 cm olarak ölçüldüğü şehir merkezinde yoğun kar yağışı ile birlikte Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşim biriminin yanı sıra park ve bahçelerde kar, görsel görüntüsü ile büyüledi. Kar yağışı sonrası çeşitli mahallelerde bulunan parklardaki ve caddelerdeki ağaçlar adeta gelinliği andırırken, fotoğraf tutkunları da bu anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.


Bu arada Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı dolayısıyla kentte ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.


Gün boyu çeşitli mahalle, sokak ve caddelerde kar temizliği yapan ekipler, yollardaki buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması yaptı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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