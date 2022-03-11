Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
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Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

11.03.2022 13:11

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapandı Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde sadece tırlara kapatılan Nevşehir - Aksaray karayolu öğle saatlerinde tüm araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Çardak köyü ve ceza evi rampalarında yaşanan yoğun tipi nedeniyle sık sık kapanan yolu açık tutmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir - Niğde ve Nevşehir - Kayseri karayollarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri ana yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

YORUMLAR
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Nevşehir, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika


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