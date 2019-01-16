Nevşehir'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Niğde ve Nevşehir-Aksaray kara yolunda ulaşım zaman zaman aksıyor.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Niğde ve Nevşehir-Aksaray kara yolunda ulaşım zaman zaman aksıyor.



İl genelinde gece başlayan kar yağışı, şehirler arası bağlantı yollarında olumsuzluklara neden oldu. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcıyor.





Nevşehir-Niğde yolunda, yola paralel olarak kayan ve trafiği kapatan otobüs, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılırken, Oruç Damga'nın kullandığı tır ise uzun süre bulunduğu yerden hareket edemedi. Damga'nın yardımına karayolları ekipleri yetişti.





Hatay ilinden geldiğini belirten Damga, aracında kış lastikleri olmasına rağmen yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle yolda kaldığını söyledi.





Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Nevşehir Şube Şefliği çalışanı Yaşar Varol ise yolların kapanmaması için aralıksız çalıştıklarını, buzlanmaya karşı tuzlama yaptıklarını kaydetti.

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