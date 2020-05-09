Nevşehir'de karantina altındaki vatandaşlara eğlence düzenlendi - Son Dakika

- Nevşehir'de karantina altındaki vatandaşlara eğlence düzenlendi

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında Cibuti ve Somali'den Türkiye'ye getirilmelerinin ardından Nevşehir'de karantina altına alınan 123 Türk vatandaşına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eğlence düzenlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cibuti ve Somali'den getirilen 123 Türk vatandaşı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantina altına alınmıştı. Ayşehümaşah Sultan Yurt Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu personelleri tarafından müzik programı düzenlendi. Düzenlenen müzik programında yurtlarda kaldıkları odalardan camlara çıkan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile hep birlikte Mustafa Yıldızdoğan'a ait 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü söyledi.

Ayşehümaşah Sultan Yurt Müdürlüğünde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'de katıldı.