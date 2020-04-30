Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişi yakalandı - Son Dakika

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Abdullah İ, jandarma ekiplerinin nezaretinde yeniden köydeki evine götürüldü.

Abdullah İ, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçeye bağlı başka bir köyde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde yaşayan Abdullah İ'nin köydeki ikametinden ayrıldığı belirlendi.

Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyünden ayrılan kişi, ilçeye bağlı başka bir köyde yakalandı.

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