Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 2 kişi öldü - Son Dakika

Nevşehir'in Kavak beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kavak beldesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çalışan Afganistan uyruklu K.M. ile T.K, gece deponun yanındaki tek katlı binada soba yakarak uyudu.
Sabah saatlerinde binaya gelen diğer işçiler, K.M. ve T.K'nin hareketsiz şekilde yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, 2 işçinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.
- Kaynak: AA
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