Nevşehir'de karbonmonokzit zehirlenmesinden 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de karbonmonokzit zehirlenmesinden 1 kişi öldü - Son Dakika

Nevşehir'de karbonmonokzit zehirlenmesinden 1 kişi öldü

6 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Nevşehir'de karbonmonokzit zehirlenmesinden 1 kişi öldü, System.String[]

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde karbonmonoksit gazından dolayı 63 yaşındaki Fatma Tezcan ve eşi Salih Tezcan zehirlendi. Kendilerinden bir süredir haber alamayan vatandaşlar olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından karı kocanın zehirlendiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından 63 yaşındaki Fatma Tezcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken eşi Salih Tezcan ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Hacıbektaş, Karaburna, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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