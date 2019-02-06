Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kardelen ve Çiğdemler Çiçek Açtı

Nevşehir'de Kardelen ve Çiğdemler Çiçek Açtı

47 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde, baharın müjdeleyicisi kardelen ve çiğdemler, kış mevsimi olmasına rağmen son günlerde ısınan havalardan dolayı çiçek açtı.

Nevşehir'de Kardelen ve Çiğdemler Çiçek Açtı, System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde, baharın müjdeleyicisi kardelen ve çiğdemler, kış mevsimi olmasına rağmen son günlerde ısınan havalardan dolayı çiçek açtı.

Baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelen ve çiğdemler, bu sene hava sıcaklığının mevsim koşulları üzerinde seyir etmesiyle birlikte çiçek açtı.

Ürgüp'e bağlı İltaş köyü Kırcağaz mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Menderes Yüksel Türkegül bu durumun baharı müjdelediğini ifade etti.

Yeşeren kardelen ve çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Ürgüp, Nevşehir, Güncel
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