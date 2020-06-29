Nevşehir'de karısını bıçaklayan adam tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de karısını bıçaklayan adam tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye yaralı olarak getirilen P.Y. isimli kadının ilk olarak evinde bıçağın üzerine düşerek yaralandığı yönündeki çelişkili ifadelerinin ardından inceleme başlattı. Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları sonrasında ikamette yapılan incelemede halıda bulunan kan izlerinin temizlenmeye çalışıldığı ve suça konu iki adet bıçağın ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Durumun Cumhuriyet Savcısına aktarılmasının ardından kadının kocası F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. kasten yaralama ve suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme suçlarından adli işlem yapılmasının ardından sevk edilmiş olduğu mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de karısını bıçaklayan adam tutuklandı - Son Dakika
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