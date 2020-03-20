Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.


Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Başta ana arterler olmak üzere şehir içi yolları iş makineleri ile temizleyen ekipler, yollardaki buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir'de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor. Ekipler, yaya kaldırımlarında ayrıca tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Kar küreme makinelerinin girmesinin mümkün olmadığı bölgelerde, yaya ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar şehrin çeşitli noktalarında sürüyor.


Kar kalınlığının 28 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisinin yitirmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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